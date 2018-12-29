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В Ростовской области ищут пропавшую без вести 22-летнюю жительницу Аксая

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 22-летнюю жительницу Аксая
В Ростовской области ищут пропавшую без вести 22-летнюю девушку. Ольга Киричко покинула дом в городе Аксай вечером 31 декабря, но так и не вернулась.

По словам родных Ольги, она уехала, когда на часах было около 21 часа. Последний раз она связывалась с мамой около 4 часов 1 января. Девушка заверила близких, что будет дома через 40 минут, и бросила трубку. С тех пор Ольга не выходит на связь.

Друг Ольги рассказал близким девушки, что вечером 31 декабря он вместе с ней гулял по центру Ростова и Набережной. Затем они посетили антикафе. Примерно в 23 часа парень попрощался с Ольгой возле Академии ЮРИУ РАНХиГИС. Молодой человек утверждает, что девушка собиралась на другую встречу.

Рост пропавшей составляет 165 сантиметров. У нее среднее телосложение, темные волосы немного ниже плеч и зеленые глаза.
В день исчезновения Ольга была одета в черное кожаное платье, черные сапоги, серо-розовое пальто и бежевый шарф.

Всех, кто что-либо знает о местоположении Ольги Киричко, просят обращаться по номеру 8 (960) 470 52 42.

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