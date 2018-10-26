В ростовском Доме с ангелами открылась необычная выставка



В Ростове 27 октября открылась выставка современных художников. Располагается она в старинном здании «Доме Кисина и Фроймовича», который ростовчане чаще называют «Доме с ангелами» на улице Московской, 72.







Мероприятие проходит в рамках проекта по спасению дома. Несмотря на то, что здание является историческим достоянием Ростова, оно находится в плачевном состоянии. По словам градозащитных организаций, городские власти не заинтересованы в том, чтобы отреставрировать дом. Они ждут, пока он дойдёт до состояния «сноса».







Неравнодушные горожане собирают средства и подписи для того, что спасти исторический памятник. Для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание к проблеме, ростовские художники организовали выставку в Доме с ангелами.







Темой выставки стали мифология города, переосмысление старых городских достопримечательностей и смена эпох, режимов и взглядов. Инсталляции были расположены на втором и третьем этаже здания. Заходя в каждую комнату, посетители окунались в необыкновенный и совершенно новый мир неизвестного Ростова.



