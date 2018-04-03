В Ростове выросли цены на бензин



Фото: Polytika.ru



В донской столице продолжает дорожать бензин. 2 апреля в региональном Ростовстате обнародовали средние цены на нефтепродукты по Южному федеральному округу.



По данным ведомства, средняя цена на бензин марки АИ-92 в Ростове-на-Дону составила 39,38 рубля за литр. Так, в прошлом месяце топливо было дешевле на несколько копеек. Самый дорогой бензин – в Симферополе, 41,56 рубля за литр, самый дешевый – в Волгограде, 38,61 рубля.



На литр АИ-95 придётся потратить 42,62 рубля. Подорожание неощутимое, по сравнению с прошлым месяцем – одна копейка. Самое дорогое топливо также в Симферополе (44,57), самое дешевое – в Элисте (41,79).



Цена за литр бензина АИ-98 в Ростове колеблется в пределах 46,70 рубля. Это второй город после Краснодара с низкой стоимостью. При этом топливо подорожало на три копейки по сравнению с прошлым месяцем. Бензин по более высокой стоимости можно купить в Симферополе и Севастополе.



При этом дизельное топливо в донской столице подешевело почти на два рубля, литр стоит 39,55 рубля. Дешевле дизель будет в Элисте, Краснодаре, Астрахани и Майкопе, от 38,83 рубля, дороже – в Севастополе и Симферополе, начиная от 43,93 рубля.