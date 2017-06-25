В Ростове сквер в честь командующего Южным фронтом Ивана Тюленева назвали именем молодогвардейца Сергея Тюленина



В Ростове сквер, названный в честь генерала армии, командующего Южным фронтом Ивана Тюленева назвали именем молодогвардейца Сергея Тюленина.



На днях на входе в реконструируемый сквер, расположенный на пересечении проспекта Стачки и улицы Тружеников, установили новую стелу, на которой указана надпись: «Сквер имени Сергея Тюленина».



Изначально сквер был назван в честь генерала Ивана Владимировича Тюленева. Этот факт отмечен на картах города 1986 и 1989 годов. На схеме хорошо читается название сквера «им. И. В. Тюленева». Был ли сквер переименован в честь одного из молодогвардейцев, или новое название - результат чьей-то ошибки - пока неизвестно.







Председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин считает, что подобные решения должны приниматься в открытом режиме с участим ростовчан, представителей общественности и просто неравнодушных людей, интересующихся этим вопросом, а не в кабинетах чиновников.

- Если решение о переименовании и принималось, то я об этом ничего не слышал, - добавляет Александр Кожин, - должен был быть какой-нибудь документ, обосновывающий такой подход.



Как правило, подобные проекты обсуждаются на городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечиванию имен выдающихся людей и памятных событий. Комиссия была создана в конце 90-х годов при мэре города. В её состав входят представители администрации, общественности, управления культуры, департамента ЖКХ и другие.







Между тем, общественники и депутаты считают, что подобная комиссия должна действовать при представительном органе – Городской Думе, соответственно, при главе города – председателе гордумы, а не при сити-менеджере, как сейчас. Или, например, при созданной в 2016 году Общественной палате Ростова.



Добавим, что Иван Владимирович Тюленев 21 июня 1941 года был назначен командующим Южным фронтом, во главе его провёл оборонительную операцию в Молдавии. Тюленев также был участником Первой мировой войны, полным кавалером Георгиевского креста. Эта информация могла бы найти отражение на стеле, установленной у входа в сквер. Однако там выведено совсем другое имя.







В настоящее время на территории сквера идёт масштабная реконструкция. В её рамках обустраивают пешеходные аллеи, устанавливают новые фонари, лавочки и детскую площадку.