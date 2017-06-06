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В Ростове разыскивают 28-летнего парня

В Ростове разыскивают 28-летнего парня
В Ростове разыскивают 28-летнего парня. Несколько дней назад Станислав Терехов ушел из дома в Ворошиловском районе и не вернулся обратно.

По информации пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, горожанин худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые. В день исчезновения Станислав был одет в черные кроссовки, спортивную серую кофту и синие брюки.

Правоохранители просят всех, кто знает, где может находиться разыскиваемый просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-11-11, 249-11-37, 8-918-517-98-94 или 02.

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