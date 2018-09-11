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В Ростове отменили выделенную полосу для общественного транспорта на Нагибина

В Ростове отменили выделенную полосу для общественного транспорта на Нагибина
В Ростове отменили выделенную полосу для общественного транспорта на проспекте Нагибина. Изменения будут временными. Выделенную полосу на участке от улицы Ленина до площади Гагарина отменили из-за ремонта путепровода по Нансена — Нагибина.

По мнению дорожников, такая мера позволит повысить пропускную способность проезжей части. Также движение по улице Текучева на участке от проспекта Соколова до проспекта Чехова с 13 сентября стало двусторонним. Однако левый поворот с Чехова на Ленина будет запрещен.

По информации с сайта госзакупок, на ремонт путепровода потратят около 55 миллионов рублей. Все необходимые работы планируют завершить до начала декабря 2018 года.

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