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В Ростове отменили «Путь к успеху» Ольги Бузовой

В Ростове отменили «Путь к успеху» Ольги Бузовой

В Ростове отменили мастер-класс Ольги Бузовой «Путь к успеху», который должен был пройти 17 июня в театре им. Горького.

Предполагалось, что во время семинара бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» поделится секретами успеха и споёт свои песни. Однако теледива решила отменить мастер-класс в донской столице. Вместо него Бузова планирует провести в Ростове сольный концерт 27 ноября.

В кассе сообщили, что билеты уже есть в продаже. Более того, те, кто приобрели билеты на семинар, могут обменять их на концертные. Стоимость билетов - от 1 000 до 3 500 рублей.

Напомним, что Ольгу Бузову с Ростовской областью связывает не только гастрольная деятельность. Бывший муж ведущий футболист Дмитрий Тарасов в настоящее время встречается с уроженкой города Сальска моделью Анастасией Костенко. Девушка не раз становилась жертвой нападок Бузовой. Телеведущая уверена, что Костенко увела Тарасова из семьи. На своей странице в соцсети Ольга на эмоциях называла дончанку ростовской «ш....й» и «б....ю».

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