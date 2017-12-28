В Ростове на видеокамеры, фиксирующие нарушения ПДД, выделили 550 млн рублей



В Ростове на видеокамеры, фиксирующие нарушения ПДД, выделили 550 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок опубликовала городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Деньги на новые средства фиксации будут выделены из городского и областного бюджетов.



Так, в документах указано, что в городе появятся 110 новых камер, которые будут фиксировать превышение скорости, проезд по полосе общественного транспорта и выезд за стоп-линию.



Все новые средства фиксации подрядчику необходимо установить до мая 2018 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 января 2018 года.