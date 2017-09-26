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В Ростове изменится схема движения на Пойменной

В Ростове изменится схема движения на Пойменной
В Ростове изменится схема движения транспорта на улице Пойменной.

По информации городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, изменение связано с реконструкцией дороги А-135 подъездной дороги от а/д М-4 «Дон» Южный подъезд к Ростову.

С 7 октября будет прекращено движение по путепроводу улицы Пойменной (продолжение моста в створе проспекта Сиверса над проезжей частью Южного подъезда). Кроме того будет открыто движения по съезду с временной дороги под путепроводом на улице Пойменной.

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