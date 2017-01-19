В Ростове десятки улиц в течение нескольких дней останутся без света
В Ростове десятки улиц в течение нескольких дней останутся без света, сообщают ростовские электросети.
Так, с 19 по 20 января с 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет по адресам:
- ул. 26 Июня 51-75,48-72;
- ул. Двинская 19-35,48-62;
- ул. Печерская 31-35,36-42;
- ул. Лесозащитная 25-37,30-42;
- пер. Минский 1-21,2-24;
- пер. Читинский 1-21,2-24.
20 января с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат в домах, расположенных по адресам:
- ул. Вселенная 1-23,1-36;
- ул. Галактическая 1-25,2,30;
- ул. Космическая;
- ул. Венеры 6/7;
- пер. Астрономический;
- пер. Атмосферный;
- пер. Небесный;
- ул. Солидарности 204-208,219-265;
- ул. Детская 221-263,196-244;
- ул. Равенства 36-64, 41-67.
С 23 по 24 января с 9:00 до 18:00 электричества не будет по адресам:
- ул. 26 Июня 51-75,48-72;
- ул. Двинская 19-35,48-62;
- ул. Печерская 31-35,36-42;
- ул. Лесозащитная 25-37,30-42;
- пер. Минский 1-21,2-24;
- пер. Читинский 1-21,2-24.
24 января с 9:00 до 17:00 без света останутся жильцы домов по адресам:
- ул. Вселенная 1-23,1-36;
- ул. Галактическая 1-25,2,30;
- ул. Космическая;
- ул. Венеры 6/7;
- пер. Астрономический;
- пер. Атмосферный;
- пер. Небесный.
Сообщается, что отключение проводится для исключения аварийных ситуаций на трансформаторных подстанциях.