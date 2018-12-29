В первых числах нового года в Ростове обещают потепление и дожди



В первых числах нового года в Ростове-на-Дону обещают потепление и дожди. Однако в конце недели в донской столице снова установится снежная и морозная погода. Какой будет погода в начале января, сообщили в ростовском Гидрометцентре.



1 января температура достигнет отметки в -1 градус. Синоптики обещают дождь и снег. Скорость порывов ветра в этот день – 1 метр в секунду.



В среду столбик термометра поднимется до нуля градусов. Однако при этом ветер станет сильнее, его порывы будут достигать 4 метров в секунду.



3 января потеплеет до 1 градуса. Ростовчан ожидают снег, дождь и ветер до 3 метров в секунду.



Перед выходными произойдет потепление. В Ростов ненадолго придет весна. Температура достигнет 4 градусов. Пройдут дожди.



Однако в субботу и воскресенье зима снова вернется. В эти дни столбик термометра упадет до -2 градусов. В донской столице ожидается снег.