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В первых числах нового года в Ростове обещают потепление и дожди

В первых числах нового года в Ростове обещают потепление и дожди
В первых числах нового года в Ростове-на-Дону обещают потепление и дожди. Однако в конце недели в донской столице снова установится снежная и морозная погода. Какой будет погода в начале января, сообщили в ростовском Гидрометцентре.

1 января температура достигнет отметки в -1 градус. Синоптики обещают дождь и снег. Скорость порывов ветра в этот день – 1 метр в секунду.

В среду столбик термометра поднимется до нуля градусов. Однако при этом ветер станет сильнее, его порывы будут достигать 4 метров в секунду.

3 января потеплеет до 1 градуса. Ростовчан ожидают снег, дождь и ветер до 3 метров в секунду.

Перед выходными произойдет потепление. В Ростов ненадолго придет весна. Температура достигнет 4 градусов. Пройдут дожди.

Однако в субботу и воскресенье зима снова вернется. В эти дни столбик термометра упадет до -2 градусов. В донской столице ожидается снег.

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