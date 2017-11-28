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В квитанциях за ЖКУ жителей Ростовской области добавится ещё одна статья расходов

В квитанциях за ЖКУ жителей Ростовской области добавится ещё одна статья расходов
В квитанциях за ЖКУ жителей Ростовской области появится ещё одна статья расходов.

В октябре Региональная служба по тарифам утвердила нормативы отведения сточных вод на содержание общего имущества многоквартирного дома.

До этого времени плата за эту услугу не взималась. Но с декабря суммы в квитанциях жителей области несколько подрастут.

Так, по Ростову примерный расчет платы за содержание общего имущества дома на водоотведение будет следующим:
- для однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м – около 11 руб.;
- для двухкомнатной квартиры площадью 55,9 кв. м – около 12 руб.;
- для трехкомнатной квартиры площадью до 70 кв. м – около 15 руб.

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