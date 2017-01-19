В Испании по запросу ФБР задержали программиста из Таганрога



В Испании правоохранители задержали 31-летнего программиста из Таганрога Станислава Лисова.



По словам супруги Станислава Дарьи, полицейские задержали их в аэропорту Барселоны в конце прошлой недели.

«Нас задержали в аэропорту Барселоны, когда мы приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион — продолжать наше путешествие и навестить друзей. Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук», - сообщила RT Дарья Лисова.



Как ответили полицейские, задержание проводится по запросу ФБР и Интерпола. Девушка рассказала, что пока не удается выяснить, в чем именно подозревается ее муж. Испанские правоохранительные органы не могут предоставить всю необходимую информацию, так как запрос был инициирован американской стороной. В настоящее время молодой человек находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.



В Таганроге Станислав работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. В 2009 году он закончил Таганрогский Радиотехнический институт по специальности «вычислительная техника». В это же время он занимался разработкой программного обеспечения в ООО «Компьютерные программы». После окончания вуза до 2013 года занимал должность специалиста по контролю качества программного обеспечения в одной из компаний «Оджетто-Веб» в Таганроге.