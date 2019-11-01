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Находившегося в розыске 23-летнего ростовчанина задержали в аэропорту Калининграда

Находившегося в розыске 23-летнего ростовчанина задержали в аэропорту Калининграда
Фото: rusone.ru
В калининградском аэропорту Храброво задержали 23-летнего ростовчанина. Молодой человек находился в федеральном розыске.

Задержание произошло 5 ноября. В Калининград житель Ростова прибыл рейсом из Москвы. Как выяснилось, парень находился в розыске по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим за кражу.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, задержанного передали инициатору розыска.

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