В Батайске женщина пыталась пронести в колонию наркотики для своего сына





Сотрудники батайской ИК-15 задержали женщину, которая пыталась пронести в колонию наркотики.



Посетительница прибыла 2 мая на длительное свидание к своему 23-летнему сыну. Во время личного досмотра с привлечением собаки при ней были обнаружены запрещённые вещества. 18 белых таблеток, предположительно наркотического содержания, она спрятала в одежде.

- Как выяснилось, гражданка несла запрещенные предметы своему сыну, отбывающему длительный срок лишения свободы по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…», - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.



Изъятые таблетки переданы сотрудникам полиции. По данному факту начата проверка.