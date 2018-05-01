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В Батайске женщина пыталась пронести в колонию наркотики для своего сына

В Батайске женщина пыталась пронести в колонию наркотики для своего сына

Сотрудники батайской ИК-15 задержали женщину, которая пыталась пронести в колонию наркотики.

Посетительница прибыла 2 мая на длительное свидание к своему 23-летнему сыну. Во время личного досмотра с привлечением собаки при ней были обнаружены запрещённые вещества. 18 белых таблеток, предположительно наркотического содержания, она спрятала в одежде.
- Как выяснилось, гражданка несла запрещенные предметы своему сыну, отбывающему длительный срок лишения свободы по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…», - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Изъятые таблетки переданы сотрудникам полиции. По данному факту начата проверка.

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