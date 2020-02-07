Женщина пыталась передать в колонию наркотики в подгузнике своего ребёнка



Маленький ребёнок стал невольным участником попытки передачи запрещённых веществ в исправительную колонию Новочеркасска.



10 февраля на свидание к мужу в ИК № 14 прибыла 30-летняя женщина с маленьким ребёнком. При досмотре личных вещей на КПП, в подгузнике, надетом на малыше, сотрудники нашли порошкообразное вещество белого цвета.

- Обнаружить запрещенный предмет помог специалист-кинолог со служебной собакой, которая и указала на наличие наркосодержащих веществ, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.



Изъятое вещество и девушку передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.