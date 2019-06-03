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Женщина пыталась пронести в колонию наркотики в бюстгальтере

Женщина пыталась пронести в колонию наркотики в бюстгальтере

В Новочеркасской колонии № 14 пресекли попытки передачи запрещенных предметов.

4 июня сотрудники режимного учреждения задержали двух женщин, прибывших на краткосрочные свидания к осужденным. При досмотре у них были обнаружены запрещенные предметы.

Так, жительница Новочеркасска пыталась пронести в кармане брюк семь сим-карт. Вторая женщина - жительница Ростова - спрятала в нижнем белье, а именно - в бюстгальтере, четыре свертка с порошкообразным веществом и два пакета с пластичным веществом.
- Предположительно, обнаруженное вещество наркотического содержания, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Гражданку и изъятые вещества передали сотрудникам полиции.

Кроме того, 5 июня оперативные сотрудники ИК № 2 Ростова задержали двух мужчин при попытке перебросить несколько свертков. В общей сложности в них находилось 254 капсулы лекарственных препаратов психотропного действия и наркотическое вещество каннабис.

Задержанные мужчины переданы полицейским, проводится проверка.

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