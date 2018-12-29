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В Азове в канун Нового года пропал местный житель

В Азове в канун Нового года пропал местный житель
В Азове разыскивают пропавшего без вести 36-летнего мужчину. Местонахождение Владимира Борисова неизвестно с 29 декабря.

Семья надеется, что он вернётся на праздник домой. Родные просят волонтёров подключиться к поискам.

В день пропажи мужчина был одет в серый свитер, джинсы тёмно-синего цвета и удлинённый тёмно-зелёный пуховик. Обут в тёмно-синие ботинки, на голове - тёмная шапка.

Рост азовчанина - 183 сантиметра. У него среднее телосложение и короткие русые волосы.

Если вы что-то знаете о том, где может находиться Владимир Борисов, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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