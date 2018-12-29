В Азове в канун Нового года пропал местный житель



В Азове разыскивают пропавшего без вести 36-летнего мужчину. Местонахождение Владимира Борисова неизвестно с 29 декабря.



Семья надеется, что он вернётся на праздник домой. Родные просят волонтёров подключиться к поискам.



В день пропажи мужчина был одет в серый свитер, джинсы тёмно-синего цвета и удлинённый тёмно-зелёный пуховик. Обут в тёмно-синие ботинки, на голове - тёмная шапка.



Рост азовчанина - 183 сантиметра. У него среднее телосложение и короткие русые волосы.



Если вы что-то знаете о том, где может находиться Владимир Борисов, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.