В Азове в канун Нового года пропал местный житель
В Азове разыскивают пропавшего без вести 36-летнего мужчину. Местонахождение Владимира Борисова неизвестно с 29 декабря.
Семья надеется, что он вернётся на праздник домой. Родные просят волонтёров подключиться к поискам.
В день пропажи мужчина был одет в серый свитер, джинсы тёмно-синего цвета и удлинённый тёмно-зелёный пуховик. Обут в тёмно-синие ботинки, на голове - тёмная шапка.
Рост азовчанина - 183 сантиметра. У него среднее телосложение и короткие русые волосы.
Если вы что-то знаете о том, где может находиться Владимир Борисов, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.