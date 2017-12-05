В аптеке Ростова продавали препарат, просроченный на год



В аптеке Ростова продавали лекарственный препарат, срок годности которого истёк год назад.



Просроченный порошок «Энтеродез» нашли во время плановой проверки аптечного пункта, принадлежащего ООО «Фармнет». В аптеке также не соблюдались правила хранения лекарств. В холодильнике при температуре +9 градусов находились медикаменты с нормой хранения от +18 градусов. В торговом зале при температуре + 24,2 градуса были выставлены лекарственные препараты, требующие температуру хранения не выше +15 градусов.

- Компания «Фармнет» привлечена к административной ответственности, - сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Ростовской области, - сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.



Добавим, «Энтеродез» - порошок для приготовления раствора для приема внутрь. Является средством для дезинтоксикации. Применяется при интоксикации, токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний.