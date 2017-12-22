Авторизация

Регистрация


  • USD 58.32
  • EUR 69.13
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Улицу в Ростове затопили канализационные нечистоты

Улицу в Ростове затопили канализационные нечистоты

В Ростове одну из улиц затопили канализационные нечистоты. Порыв канализации произошёл в микрорайоне Левенцовском на улице Еременко, 107/20.

По словам местной жительницы Дарьи Поповой, коммунальная авария произошла утром. Буквально за несколько минут затопило практически всю улицу.
- У нас постоянно чистят канализацию, так как она забивается, - рассказала девушка. - Течет из люков, туалетная бумага расплылась по всему двору. У нас сделали отдельную канализацию, все ничего, если бы жители не смывали всякую дрянь в унитаз.

Ранее подобная авария произошла в соседнем дворе. Можно только посочувствовать жителям района, представив, какой зловонный запах распространился по жилому массиву.


Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.