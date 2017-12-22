Улицу в Ростове затопили канализационные нечистоты





В Ростове одну из улиц затопили канализационные нечистоты. Порыв канализации произошёл в микрорайоне Левенцовском на улице Еременко, 107/20.



По словам местной жительницы Дарьи Поповой, коммунальная авария произошла утром. Буквально за несколько минут затопило практически всю улицу.

- У нас постоянно чистят канализацию, так как она забивается, - рассказала девушка. - Течет из люков, туалетная бумага расплылась по всему двору. У нас сделали отдельную канализацию, все ничего, если бы жители не смывали всякую дрянь в унитаз.



Ранее подобная авария произошла в соседнем дворе. Можно только посочувствовать жителям района, представив, какой зловонный запах распространился по жилому массиву.





