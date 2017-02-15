«ТНС энерго Ростов-на-Дону» душит дачников долгами





Владельцы садоводческого товарищества «Донская чаша» несколько лет борются с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», навязывающим им долги за расходы по «потере» электроэнергии в линиях.



Энергетики требуют с дачников оплачивать не только потребленную электроэнергию, но и компенсировать «потери» в линиях. В итоге каждый собственник (а их более 1300) получает счета от «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» с долгами за электроэнергию в размере от 20 тысяч рублей и более. Доходит до абсурда. «Долги» выставляют даже тем дачникам, которые не подключены к электрическим сетям.



Война между дачниками и поставщиком электроэнергии идет уже не первый год.

- ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» считает, что наши платежи состоят из двух частей: первая – это показания счетчиков, вторая – потери, которые происходят в линиях электропередач на территории ДНТ, - рассказывает один из дачников Александр Черепанов. - По закону «Об электроэнергетике» их должен оплачивать собственник или владелец распределительных линий, но никак не потребитель. Но так как ПАО «ТНС Энерго» не удосужилось найти настоящего собственника линий, оно решило переложить эти платежи на плечи дачников.



Чтобы доказать свою правоту, садоводы-дачники подняли документы аж с советских времен, когда их товарищество только образовалось и проводились те самые линии электропередач. Оказалось, что «объекты электроснабжения» были поставлены на баланс Батайских межрайонных электросетей.



В 2000-м году Батайские межрайонные электросети стали филиалом Государственного унитарного предприятия «Донэнерго». В 2003 году ГУП «Донэнерго» решило привести взаимоотношения с дачниками в соответствие с законом «Об электроэнергетике».

Члены ДНТ выполнили все выставленные ГУП технические условия, купили новые счетчики, заменили старые провода в домах и на участках, после чего Батайские МРЭС подключили их к своим линиям и заключили с каждым дачником договор электроснабжения.



В 2006-м году все электрические компании были разделены по видам деятельности. Одни должны производить, другие – транспортировать а третьи – реализовывать электроэнергию. Так появился гарантирующий поставщик ЗАО «Донэнергосбыт» (в настоящее время, после многочисленных слияний и поглощений, ставшее ПАО ТНС «Энерго Ростов-на-Дону»).



Годом позже ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» решила избавиться от балласта в виде обветшавших электрических сетей и объявило, что теперь ими владеет садовое товарищество. Вскоре ТНС стало обращаться в суды с требованием взыскать с дачников долги за неоплаченные потери в линиях, называя эти потери «потребленной электроэнергией».



Несколько лет владельцы участков доказывают в судах, что никогда не приватизировали электрические сети. Они были построены в 1986 году, всегда были в исключительной собственности государства и в оперативном управлении Батайских МРЭС.

Но, несмотря на все доводы, суды выносили решения как под копирку. Не беря во внимание мощную доказательную базу, которую собрали дачники, изучив сотни документов, законов и нормативных актов, начиная с конца 70-х(!) годов.

Энергетики вешают на дачников долги и при этом даже не знают на какое количество и на кого - собственников линий, владельцев участков или потребителей услуг ПАО ТНС, они распределяют потери, каждый раз, называя разные цифры. Сама по себе ситуация выглядит абсурдно: не «ТНС» пытается доказать, что владельцы участков должны оплачивать потери, а дачники вынуждены доказывать, что не являются и никогда не являлись собственниками линий электропередач.



Более того, представители компании даже не утруждают себя подготовкой к процессу. Они утверждают, что электроэнергия по территории товарищества передается по кабельной линии длинной 16 км. Но на территории ДНТ нет кабельных линий, а общая протяженность используемых для передачи электроэнергии восьми или девяти воздушных линий не превышает 9 км.



Во время заседаний представители ПАО ТНС не могут ответить на элементарные вопросы, например, когда были построены распределительные линии, какова их протяженность, какое число потребителей к ним подключено...



Кстати, при формировании тарифа, в стоимость электроэнергии уже включены все затраты на производство, транспортировку, потери, обслуживание и так далее. Получается, что садоводов пытаются обязать оплачивать услуги дважды.



Заручившись решениями судов, энергетики передали информацию о долгах в соответствующие службы, которые теперь снимают без всякого уведомления деньги со сберегательных книжек, на которые приходят пенсии, детские пособия, оставляя без средств существования пенсионеров, малоимущих, многодетных, инвалидов.



После многолетних споров «маховик закона» все же повернулся лицом к несчастным дачникам. В 2016 году УФАС Ростовской области признало действия «ТНС Энерго» незаконными и обязало компанию перестать начислять дачникам долги за электроэнергию. Суд принял сторону УФАС, защитивших дачников. Но монополисты не успокоились и подали жалобу сначала в апелляционную инстанцию, а проиграв там, в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который отправил дело на пересмотр.



Арбитражный суд повторно подтвердил правоту УФАС, требующего прекращения взимания несуществующих долгов. Решение вынесено 28 декабря 2016 года и на него ПАО ТНС уже подало апелляционную жалобу.



Хождение по судам для жителей «Донской чаши», видимо, продолжатся, и наступивший год снова будет ознаменован борьбой с энергетическим монополистом.



Стоит отметить, что энергетики выжимают из простых граждан всё что можно, даже несуществующие долги. При этом, руководство компании-монополиста тратит огромные деньги на свой пиар, спонсируя футбольный клуб «Ростов», покупает дорогостоящие иномарки за несколько миллионов.