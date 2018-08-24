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Строительство скоростной ж/д магистрали Москва - Адлер могут начать в Ростове

Строительство скоростной ж/д магистрали Москва - Адлер могут начать в Ростове
Скоростную железную дорогу Москва - Краснодар могут заложить в Ростове-на- Дону. Об этом сообщает портал «Ростов-Транспорт».

По информации сайта, новая дорога будет пролегать через аэропорт Платов, Ростов-на-Дону, Краснодар и Туапсе. Первый участок начнут строить в донской столице. Дорога свяжет город с Краснодаром. По мнению регионального Минтранса, это сделает дорогу востребованной еще до окончания строительства остальных участков.

Стоимость работ по возведению федеральной магистрали оценивают в 7,7 миллиарда рублей.

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