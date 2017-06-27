Спасатели вытащили из воды тонущего 18-летнего парня, купавшегося на рассвете





В Ростове спасатели вытащили из воды едва не утонувшего 18-летнего парня.



В начале пятого утра в Ростовское поисково-спасательное подразделение поступило сообщение от службы «112». В районе улицы Левобережной в реке Дон тонул человек.



Прибывшие на место спасатели сразу заметили молодого человека, который практически достиг линии судового хода. Пловец едва держался на поверхности воды.

- Утопающий был поднят спасателями на борт судна и доставлен в поисково-спасательное подразделение, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ. - Медицинская помощь парню не понадобилась.



Со слов спасённого, ему – 18 лет. Почему подросток решил искупаться на рассвете, он не смог пояснить.