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Спасатели вытащили из воды тонущего 18-летнего парня, купавшегося на рассвете

Спасатели вытащили из воды тонущего 18-летнего парня, купавшегося на рассвете

В Ростове спасатели вытащили из воды едва не утонувшего 18-летнего парня.

В начале пятого утра в Ростовское поисково-спасательное подразделение поступило сообщение от службы «112». В районе улицы Левобережной в реке Дон тонул человек.

Прибывшие на место спасатели сразу заметили молодого человека, который практически достиг линии судового хода. Пловец едва держался на поверхности воды.
- Утопающий был поднят спасателями на борт судна и доставлен в поисково-спасательное подразделение, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ. - Медицинская помощь парню не понадобилась.

Со слов спасённого, ему – 18 лет. Почему подросток решил искупаться на рассвете, он не смог пояснить.

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