Сотрудник магазина украл у покупательницы банковскую карту в Ростовской области

С похищенной карты мужчина обналичил 50 тысяч рублей.



В городе Сальске Ростовской области работник магазина украл банковскую карту у покупательницы.



Местная жительница по невнимательности оставила сумку в супермаркете и ушла. Вспомнив о забытых вещах, женщина вернулась в торговую точку, но сумки там уже не было. Тогда она обратилась в полицию.



По подозрению в краже задержали сотрудника магазина. Мужчина заметил, что покупательница оставила сумку, и выкрал оттуда банковскую карту.

- Убедившись, что рядом никого нет, злоумышленник похитил платежное средство, которое как раз находилось вместе с записанным пин-кодом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Подозреваемый обналичил 50 тысяч рублей, однако не успел их все потратить, так как вовремя был задержан.



У подозреваемого были изъяты 40 тысяч рублей и возвращены потерпевшей. В отношении 40-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».