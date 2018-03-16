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Сотрудник магазина украл у покупательницы банковскую карту в Ростовской области

С похищенной карты мужчина обналичил 50 тысяч рублей.
Сотрудник магазина украл у покупательницы банковскую карту в Ростовской области
В городе Сальске Ростовской области работник магазина украл банковскую карту у покупательницы.

Местная жительница по невнимательности оставила сумку в супермаркете и ушла. Вспомнив о забытых вещах, женщина вернулась в торговую точку, но сумки там уже не было. Тогда она обратилась в полицию.

По подозрению в краже задержали сотрудника магазина. Мужчина заметил, что покупательница оставила сумку, и выкрал оттуда банковскую карту.
- Убедившись, что рядом никого нет, злоумышленник похитил платежное средство, которое как раз находилось вместе с записанным пин-кодом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Подозреваемый обналичил 50 тысяч рублей, однако не успел их все потратить, так как вовремя был задержан.

У подозреваемого были изъяты 40 тысяч рублей и возвращены потерпевшей. В отношении 40-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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