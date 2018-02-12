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Сотрудницу полиции из Ростова будут судить за вымогательство взятки у предпринимателя

Бывшая сотрудница правоохранительных органов пыталась скрыться от следствия.
Сотрудницу полиции из Ростова будут судить за вымогательство взятки у предпринимателя
В Ростове в суд передано уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы полиции, обвиняемой в получении взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору с вымогательством.

По версии следствия, подозреваемая в сговоре со своими подельниками, которые уже осуждены, вымогала взятку у бизнесмена. Предпринимателю грозила ответственность за незаконное использование чужого товарного знака.
- Обвиняемая пыталась скрыться от органов следствия, однако место ее нахождения было установлено, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в Первомайский районный суд.

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