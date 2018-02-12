Сотрудницу полиции из Ростова будут судить за вымогательство взятки у предпринимателя

Бывшая сотрудница правоохранительных органов пыталась скрыться от следствия.



В Ростове в суд передано уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы полиции, обвиняемой в получении взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору с вымогательством.



По версии следствия, подозреваемая в сговоре со своими подельниками, которые уже осуждены, вымогала взятку у бизнесмена. Предпринимателю грозила ответственность за незаконное использование чужого товарного знака.

- Обвиняемая пыталась скрыться от органов следствия, однако место ее нахождения было установлено, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в Первомайский районный суд.