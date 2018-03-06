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Сотрудниц администрации Ростова с 8 Марта поздравил Валерий Меладзе

Сотрудниц администрации Ростова с 8 Марта поздравил Валерий Меладзе
Шикарный подарок на 8 Марта сотрудницам сделала администрация Ростова. С праздником прекрасную половину работников мэрии поздравил Валерий Меладзе.

Концерт знаменитого исполнителя состоялся 7 марта в конгресс-холле ДГТУ. В этот день артист пел исключительно для сотрудниц районных и городской администраций. Восхищенные зрительницы поспешили поделиться радостным событием в соцсетях.
«Прекрасный подарок от главы города! Валерий Меладзе, подпевали почти два часа», - написала одна из зрительниц.

Такой подарок действительно запомнится надолго.
«Ну и как всегда! Праздничное поздравление от администрации города Ростова-на-Дону и Валерия Меладзе», - поделилась другая ростовчанка.

По информации из открытых источников известно, что концерт Валерия Меладзе стоит 4-5 млн рублей. Из каких средств финансировалось выступление, остается загадкой.

Добавим, что на Новый год глава администрации Ростова Виталий Кушнарев поздравил сотрудников мэрии выступлением Полины Гагариной.

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