Сотрудниц администрации Ростова с 8 Марта поздравил Валерий Меладзе



Шикарный подарок на 8 Марта сотрудницам сделала администрация Ростова. С праздником прекрасную половину работников мэрии поздравил Валерий Меладзе.



Концерт знаменитого исполнителя состоялся 7 марта в конгресс-холле ДГТУ. В этот день артист пел исключительно для сотрудниц районных и городской администраций. Восхищенные зрительницы поспешили поделиться радостным событием в соцсетях.

«Прекрасный подарок от главы города! Валерий Меладзе, подпевали почти два часа», - написала одна из зрительниц.



Такой подарок действительно запомнится надолго.

«Ну и как всегда! Праздничное поздравление от администрации города Ростова-на-Дону и Валерия Меладзе», - поделилась другая ростовчанка.



По информации из открытых источников известно, что концерт Валерия Меладзе стоит 4-5 млн рублей. Из каких средств финансировалось выступление, остается загадкой.



Добавим, что на Новый год глава администрации Ростова Виталий Кушнарев поздравил сотрудников мэрии выступлением Полины Гагариной.