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Сотни жителей Шахт пришли проститься с погибшими при взрыве газа

Сотни жителей Шахт пришли проститься с погибшими при взрыве газа
16 января в Шахтах был объявлен траур. В этот день в городе прошла панихида по погибшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Хабарова.

У дома, где произошла трагедия, установили палатку со столом, на котором были портреты погибших. Несмотря на сырую погоду и пронизывающий ветер, на панихиду пришли сотни жителей Шахт. Заупокойную литию совершил Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон.

Сотни жителей Шахт пришли проститься с погибшими при взрыве газа

Люди тянулись длинными очередями, возлагая цветы. Целая делегация студентов пришла почтить память своего преподавателя Людмилы Власовой. Многие не могли сдержать слез, глядя на фотографии семьи Пашутиных. Одна, без сестры и родителей, осталась 18-летняя Ирина Пашутина. Жить дальше без мамы, 31-летней Виктории Лариковой, придётся её дочери - двухлетней Аполлинарии.

Сотни жителей Шахт пришли проститься с погибшими при взрыве газа

Люди долго не расходились, обсуждая произошедшую трагедию.

Напомним, в результате взрыва газа в доме № 16 на улице Хабарова погибли пять человек. ЧП произошло рано утром 14 января.

В настоящее время специалисты обследуют дом и соседнюю пятиэтажку на предмет дальнейшей эксплуатации.

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