Сочетание суперлуния и затмения смогли наблюдать ростовчане



Сочетание суперлуния и затмения смогли наблюдать ростовчане. Явление, которое происходит раз в 20-30 лет, можно было увидеть в Ростове с 17.40 до 18.10.



Однако в условиях города затмение фактически прошло мимо горожан. Мало того, что люди как раз возвращались домой, так и Луна взошла над Ростовом, практически вернувшись в первоначальную фазу. Красноватого оттенка у спутника не наблюдалось, однако он визуально выглядел больше, чем обычно.



Тем не менее специально для тех, кто хотел посмотреть на явление, NASA устроило прямую трансляцию затмения, которая длится более трех часов.