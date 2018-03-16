Сильный ветер, мокрый снег и гололёд ожидаются в Ростове



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В Ростове в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. По информации Гидрометцентра, с 21 по 23 марта в донской столице ожидаются мокрый снег, ночью и утром - гололёд.



21 марта ветер - 15-20 м/с, утром и днём порывы будут достигать до 24 м/с.

- Возможны перехлест и обрывы проводов, падение веток, деревьев и слабоукрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм, - сообщили в городском управлении ГО и ЧС.



Добавим, что в эти дни в большинстве районов Ростовской области также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах - гололедица, сильный ветер.



Напомним, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области по-прежнему действует ограничение движения пассажирского транспорта на участке с 777-го по 1 026-й километр.