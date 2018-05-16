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Ростовводоканал оплатит ремонт иномарки, провалившейся в яму на 31-й Линии

Ростовводоканал оплатит ремонт иномарки, провалившейся в яму на 31-й Линии

Ростовчанка Ирина Ковалева, чей новенький кроссовер провалился в яму в асфальте, получит компенсацию от Ростовводоканала за поврежденный автомобиль.

Хозяйка машины и компания подписали соответствующее соглашение 18 мая.
- По документу мне выплатят около 574 тысяч рублей, - рассказала Ирина Ковалева. - Эта сумма включает компенсацию за восстановление машины, утрату её товарной стоимости и расходы на независимую экспертизу. Деньги должны перечислить в течение нескольких дней.

Напомним, 7 апреля «Форд Экоспорт», припаркованный около дома на 31-й Линии, в буквальном смысле ушёл под землю. Иномарка упала на бок в образовавшуюся под ней яму. Из провала кроссовер доставали краном.

Независимая экспертиза оценила ремонт автомобиля в полмиллиона рублей.

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