Ростовводоканал оплатит ремонт иномарки, провалившейся в яму на 31-й Линии





Ростовчанка Ирина Ковалева, чей новенький кроссовер провалился в яму в асфальте, получит компенсацию от Ростовводоканала за поврежденный автомобиль.



Хозяйка машины и компания подписали соответствующее соглашение 18 мая.

- По документу мне выплатят около 574 тысяч рублей, - рассказала Ирина Ковалева. - Эта сумма включает компенсацию за восстановление машины, утрату её товарной стоимости и расходы на независимую экспертизу. Деньги должны перечислить в течение нескольких дней.



Напомним, 7 апреля «Форд Экоспорт», припаркованный около дома на 31-й Линии, в буквальном смысле ушёл под землю. Иномарка упала на бок в образовавшуюся под ней яму. Из провала кроссовер доставали краном.



Независимая экспертиза оценила ремонт автомобиля в полмиллиона рублей.