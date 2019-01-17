Ростовский мастер создал из снега фигуру Акинфеева
Ростовчанин слепил из снега фигуру футболиста Акинфеева в момент, когда он отбивает мяч в матче с Испанией. Такой необычный снеговик появился в Левенцовском районе на футбольном стадионе возле школы.
Сергей Бербеницкий рассказал, что на создание фигуры у него ушло около двух с половиной часов.
Теперь российский спортсмен охраняет школьные футбольные ворота до первого потепления.
Напомним, на ЧМ-2018 Игорь Акинфеев отбил два пенальти во время игры с Испанией. И один из них – ногой.