Ростовский мастер создал из снега фигуру Акинфеева



Ростовчанин слепил из снега фигуру футболиста Акинфеева в момент, когда он отбивает мяч в матче с Испанией. Такой необычный снеговик появился в Левенцовском районе на футбольном стадионе возле школы.



Сергей Бербеницкий рассказал, что на создание фигуры у него ушло около двух с половиной часов.



Теперь российский спортсмен охраняет школьные футбольные ворота до первого потепления.



Напомним, на ЧМ-2018 Игорь Акинфеев отбил два пенальти во время игры с Испанией. И один из них – ногой.

