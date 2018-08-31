Ростовский филиал МГТУ ГА впервые принял студентов-очников



3 сентября 2018 года Ростовский филиал МГТУ ГА открыл свои двери новым первокурсникам. Однако это начало учебного года стало для университета знаменательным — впервые за полувековую историю он принял студентов-очников.



С началом учебного года студентов пришли поздравить многие гости. Среди них были декан механического факультета МГТУ ГА Олег Машошин, начальник Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев, заместитель начальника управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Геннадий Кулешов и другие.



Самым первым студентов с началом обучения поздравил директор Ростовского филиала МГТУ ГА, профессор Григорий Акопов.



- Сегодня особенный день. Вы - наши первые студенты-очники, - обратился Григорий Акопов к первокурсникам. – Я уверен, что вы будете этим гордиться и мы, в свою очередь, будем гордиться вами. Вас немного, поэтому к обучению каждого будет практически индивидуальный подход. Открытие в нашем филиале очного обучения — знаковое событие не только для вуза, но и для всего региона.



По мнению директора филиала, новый учебный курс усилит позиции Ростовской области как центра науки и образования. Тем более что МГТУ ГА — единственный вуз на Юге России, который занимается подготовкой специалистов для гражданской авиации.



- В последние годы в регионе, как и в стране в целом, существует большая потребность в авиационных специалистах, это связано, в том числе, и с открытием новых аэропортовых комплексов, таких как Платов, - добавил Григорий Леонидович. - Кадровый спрос достаточно высокий, поэтому мы, чувствуя эти тенденции, открываем очное направление.



Первый курс по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» интересен еще и тем, что среди 21 студента есть шесть представительниц прекрасного пола. Несмотря на то, что профессия, на первый взгляд, является чисто мужской, девушки тоже мечтают себя в ней найти.



Так, одна из первокурсниц, Виктория Неволина, с детства интересовалась авиационной техникой, поэтому когда в Ростовском филиале МГТУ ГА открылось очное отделение, девушка поняла, что это ее шанс воплотить мечту и связать свою жизнь с авиацией.



- В Ростовской области есть предприятия авиационной отрасли, новый современный аэропорт Платов. Я уверена, что наша специальность будет востребована и мы без труда сможем найти работу после окончания университета, - считает Виктория.



А Валентина Бабина, которой выпала честь зачитать клятву студентов, рассказала, что не делит профессии на мужские и женские. Студентка считает, что работа в гражданской авиации, несмотря на всю сложность, очень интересная. После окончания вуза она собирается трудоустроиться в аэропорт Платов.



- У выпускников МГТУ ГА не возникает проблем, куда пойти работать, - говорит Олег Машошин. - Перед ними появляется другая сложность – какую из предложенных вакансий выбрать. - Юг России - это динамично развивающийся регион, совсем недавно был открыт аэропорт Платов с базовой авиакомпанией. Чтобы обслуживать воздушные суда, необходимы специалисты, поэтому данное направление очень востребовано. Кадры, которые мы готовим, я уверен, принесут большую пользу для гражданской авиации.



Тем более что в МГТУ ГА есть вся необходимая техническая база для качественной подготовки по направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Уникальные аппараты и симуляторы позволяют студентам вуза развивать свои навыки как в теории, так и на практике.



В первый день своего обучения студенты услышали поздравления и от начальника управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, А. П. Башлаева. От его имени поздравления зачитал Г. Кулешов. Он отметил, что по окончании обучения всех ждут на работу в Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу.



Также слова поздравления студенты-очники услышали и от исполняющего обязанности директора филиала «Аэронавигации Юга» Владимира Дьяченко.



В завершение приветственных и поздравительных речей директор филиала Григорий Акопов вручил первокурсникам зачетные книжки и студенческие билеты. После мероприятия студенты отправились в аудиторию, где у них прошла первая лекция. Ее провел декан механического факультета МГТУ ГА, профессор Олег Машошин, который специально прилетел из головного университета на открытие очной формы обучения в Ростове-на-Дону.

