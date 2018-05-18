Ростовский филиал МГТУ ГА провел День открытых дверей





В Ростовском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации состоялся день открытых дверей. Пообщаться с преподавателями, увидеть учебные аудитории и лаборатории и ознакомиться с новейшими симуляторами будущие абитуриенты смогли 20 мая.



Собравшихся поприветствовал директор Ростовского филиала МГТУ ГА, профессор Григорий Акопов.







Почти полвека Ростовский филиал готовил специалистов для гражданской авиации лишь по заочной форме. Однако с 20 июня откроется набор на очную форму обучения по направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», - отметил Григорий Акопов. - Наш вуз оснащен высококлассной материально-технической базой. Ведь филиал ведомственный и принадлежит к транспортным высшим учебным заведениям. Выпускники могут применить полученные здесь знания во всех южно-российских аэропортах и предприятиях авиационной сферы. Гражданская авиация стремительно развивается, а пассажиропоток региона растет с каждым годом. Соответственно, авиапредприятиям необходимо постоянно расширять штат специалистов.







Руководитель группы подбора, обучения и развития персонала аэропортового комплекса Платов Валерия Писарева подтвердила слова директора Ростовского филиала МГТУ ГА. По ее мнению, выпускники МГТУ ГА составляют кадровый костяк новой авиагавани. Иногда специалисты приходят в аэропорт с другим образованием, а в Ростовском филиале МГТУ ГА получают необходимую специализацию.

- Уровень подготовки выпускников МГТУ ГА полностью соответствует критериям по заданным вакансиям, - подчеркнула Валерия Писарева. - Например, в прошлом году на должность инженера к нам пришел парень, еще не окончивший обучение. Однако за короткий срок новый сотрудник продемонстрировал свои навыки, полученные в вузе. Платов всегда сотрудничает с филиалом. Ведь учебное заведение готовит кадры в наш аэропорт. Мы планируем сохранять и расширять такое эффективное сотрудничество.







Получив ответы на все интересующие вопросы, гости посетили экскурсию по вузу. Будущие студенты увидели все составные части самолетов, представленные в лабораториях. Собравшимся также показали настоящий вертолет, все желающие смогли побывать в его кабине.



Кроме того, гостям продемонстрировали симуляторы летательных аппаратов. На таких тренажерах обучаются все студенты Ростовского филиала МГТУ ГА.



Посетителям напомнили, что Ростовский филиал МГТУ ГА проводит подготовку по направлениям «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов», «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». Чтобы поступить в вуз, нужно сдать ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. На все вопросы о филиале и его деятельности ответят по телефону: 252-67-78.



