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Ремонт моста на проспекте Стачки не планируют закончить раньше срока

Ремонт моста на проспекте Стачки не планируют закончить раньше срока

Ремонт моста на проспекте Стачки не планируют закончить раньше времени. По информации городской администрации, сокращение сроков работ может привести к нарушению технологии производства работ.

Напомним, капитальный ремонт моста длится уже полтора месяца. За это время ростовчане неоднократно отмечали, что в работах задействовано слишком малое число рабочих. Между тем, этот объект является одной из основных дорожных артерий, соединяющих Западный жилой массив с центром города. В утренние и вечерние часы пик здесь и без того не обходится без пробок, а с началом работ заторы растянулись на многие километры.

Горожане обращались к местным властям с просьбой на этот участок большее число рабочих и техники, чтобы закончить ремонт раньше срока. Однако в администрации такую возможность не рассматривают.
- Увеличение интенсивности работ за счёт увеличения числа рабочих и техники не приведёт к завершению работ раньше запланированного срока, - отметили в городской администрации. - Для качественного и безопасного ремонта необходимо соблюдать технологию производства работ, а также интервалы времени для набора прочности слоёв бетона и других материалов, применяемых для ремонта.

В мэрии добавили, что на объекте задействовано в среднем от 12 до 25 человек днём и от двух до четырёх человек в ночное время.

По информации Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова, на сегодняшний день ведутся работы на первого этапа ремонта в соответствии с графиком. Выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборка защитного слоя асфальтобетона, демонтаж гидроизоляции, демонтаж деформационных швов, вывоз строительного мусора от разборки конструктивных элементов путепровода.

В настоящее время идёт ремонт железобетонной плиты, усиление подвесного пролёта путепровода, монтаж деформационных швов, устройство оклеечной гидроизоляции, очистка перильного ограждения от старой краски, очистка и штукатурка опоры №11, очистка колесоотбойного ограждения, устройство зашитого слоя бетона проезжей части.

По графику работы по капитальному ремонту моста на проспекте Стачки должны завершиться к 1 сентября.

Как ранее писал Rostov.ru, под угрозой срыва оказались плановые сроки по ремонту дорог. Из города из-за неоплаты работ уходят подрядчики.

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