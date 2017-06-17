Ремонт моста на проспекте Стачки не планируют закончить раньше срока





Ремонт моста на проспекте Стачки не планируют закончить раньше времени. По информации городской администрации, сокращение сроков работ может привести к нарушению технологии производства работ.



Напомним, капитальный ремонт моста длится уже полтора месяца. За это время ростовчане неоднократно отмечали, что в работах задействовано слишком малое число рабочих. Между тем, этот объект является одной из основных дорожных артерий, соединяющих Западный жилой массив с центром города. В утренние и вечерние часы пик здесь и без того не обходится без пробок, а с началом работ заторы растянулись на многие километры.



Горожане обращались к местным властям с просьбой на этот участок большее число рабочих и техники, чтобы закончить ремонт раньше срока. Однако в администрации такую возможность не рассматривают.

- Увеличение интенсивности работ за счёт увеличения числа рабочих и техники не приведёт к завершению работ раньше запланированного срока, - отметили в городской администрации. - Для качественного и безопасного ремонта необходимо соблюдать технологию производства работ, а также интервалы времени для набора прочности слоёв бетона и других материалов, применяемых для ремонта.



В мэрии добавили, что на объекте задействовано в среднем от 12 до 25 человек днём и от двух до четырёх человек в ночное время.



По информации Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова, на сегодняшний день ведутся работы на первого этапа ремонта в соответствии с графиком. Выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборка защитного слоя асфальтобетона, демонтаж гидроизоляции, демонтаж деформационных швов, вывоз строительного мусора от разборки конструктивных элементов путепровода.



В настоящее время идёт ремонт железобетонной плиты, усиление подвесного пролёта путепровода, монтаж деформационных швов, устройство оклеечной гидроизоляции, очистка перильного ограждения от старой краски, очистка и штукатурка опоры №11, очистка колесоотбойного ограждения, устройство зашитого слоя бетона проезжей части.



По графику работы по капитальному ремонту моста на проспекте Стачки должны завершиться к 1 сентября.



Как ранее писал Rostov.ru, под угрозой срыва оказались плановые сроки по ремонту дорог. Из города из-за неоплаты работ уходят подрядчики.