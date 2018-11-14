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Пропавший пенсионер из Новошахтинска найден живым

Пропавший пенсионер из Новошахтинска найден живым
Пропавший 79-летний житель Новошахтинска найден живым на городском автовокзале. Виктора Арбузова 16 ноября обнаружили сотрудники полиции. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

По сообщению пресс-службы УМВД по Ростовской области, правоохранители случайно увидели пенсионера на одном из вокзалов. Оказалось, новошахтинец собирался ехать в другой регион.

Как сообщил один из знакомых пенсионера, за неделю до пропажи он говорил о том, что хочет уехать в Москву. При этом Арбузов уверял, что у него даже есть билеты.

Узнав Виктора Александровича по ориентировке, полицейские задержали его и позвонили родственникам.

Сейчас мужчина находится дома.

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