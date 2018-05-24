Пропавшего в Ростове ветерана ВОВ нашли живым



В Ростове живым нашли ветерана ВОВ. Об этом 25 мая сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



91-летний Иван Петрович Смалий ушел из дома 25 мая. Когда через какое-то время пенсионер не вернулся, его родственники забили тревогу. Они разместили ориентировки с просьбой помочь найти Ивана Петровича.



Поисковики отряда «Лиза Алерт Юг» присоединились к розыску. Одни обзванивали медучреждения, другие прочесывали город. В одной из больниц Ростова подошло описание пенсионера.



Сейчас ветеран дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.