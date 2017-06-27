Пропавшего 13-летнего подростка из Батайска нашли в Кагальницком районе





Пропавшего 13-летнего подростка из Батайска нашли в Кагальницком районе.



Мальчик пропал 25 июня. Он ушёл из своего дома и не вернулся. На связь с близкими школьник не выходил. Сначала родители пытались найти сына самостоятельно, но когда поиски не увенчались успехом, обратились в полицию.



Сотрудники полиции опросили одноклассников, друзей и знакомых школьника, а также всех, кто общался с ним накануне пропажи. Ориентировки с его приметами раздали патрулирующим нарядам полиции.

- Полицейские выяснили, что подросток был у друзей в Кагальницком районе, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.



В настоящее время школьник находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.