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Пропавшего 13-летнего подростка из Батайска нашли в Кагальницком районе

Пропавшего 13-летнего подростка из Батайска нашли в Кагальницком районе

Пропавшего 13-летнего подростка из Батайска нашли в Кагальницком районе.

Мальчик пропал 25 июня. Он ушёл из своего дома и не вернулся. На связь с близкими школьник не выходил. Сначала родители пытались найти сына самостоятельно, но когда поиски не увенчались успехом, обратились в полицию.

Сотрудники полиции опросили одноклассников, друзей и знакомых школьника, а также всех, кто общался с ним накануне пропажи. Ориентировки с его приметами раздали патрулирующим нарядам полиции.
- Полицейские выяснили, что подросток был у друзей в Кагальницком районе, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.

В настоящее время школьник находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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