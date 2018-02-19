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Председатель Законодательного собрания Ростовской области в составе делегации посетил Швейцарскую Конфедерацию

Председатель Законодательного собрания Ростовской области в составе делегации посетил Швейцарскую Конфедерацию

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко в составе российской делегации посетил с официальным визитом Швейцарскую Конфедерацию. Это первый за 19 лет визит по приглашению швейцарского парламента. Спикер донского Заксобрания стал одним из двух руководителей региональных парламентов, вошедших в состав делегации. Швейцарию также посетил председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов.

Во время визита Александр Ищенко, Николай Семисотов и вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев встретились с Генеральным секретарем Конференции кантональных правительств Швейцарской Конфедерации Сандрой Майсен, а также с представителями швейцарских кантональных парламентов, деловых кругов и Института федерализма при Фрибургском университете.

Парламентарии обсудили вопросы дальнейшего межпарламентского и экономического сотрудничества двух стран, в том числе и в рамках регионального сотрудничества.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, возглавивший российскую делегацию, встретился с Председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом.

Во время встречи стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, проблемы безопасности и борьбу с терроризмом, а также перспективы сотрудничества в экономической сфере.

В ходе беседы обсуждались перспективы экономического развития не только между Россией и Швейцарией, но и на уровне регионов. Было отмечено, что в 2017 году товарооборот между странами увеличился на 22,3%, в том числе российский экспорт вырос почти на 30% (3,1 млрд долл.). В связи с этим Доминик де Бюман особо выделил «экономическую составляющую» и выразил надежду на упрощение определенных административных правил со стороны России, чтобы предприятия могли с большей легкостью выходить на российской рынок.

Кроме того, были затронуты вопросы санкционной политики США. По словам Вячеслава Володина, антироссийские санкции нанесли значительный ущерб странам Европы. Однако, находясь в таких условиях, Россия смогла перестроить систему собственного производства.

- Мы полностью достигли импортозамещения в отрасли оборонно-промышленного комплекса, на 95% полностью комплектуется нашей продукцией сфера Газпрома, в прошлом году создали национальную платежную систему. Санкционная политика стимулировала развитие многих отраслей, в первую очередь, сельского хозяйства, - добавил Вячеслав Володин.

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