Последняя неделя марта в Ростове будет теплой и дождливой



В Ростове-на-Дону последняя неделя месяца будет теплой и дождливой. По информации донского гидрометцентра, в понедельник, 26 марта, днем ожидается солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Однако в ночные часы похолодает до -4 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду.



27 марта, во вторник, дневная температура воздуха составит +9, пройдут дожди. Ночью также выпадут небольшие осадки, термометры покажут 0 градусов. Ветер юго-западный, 3 м/с.



В среду, 28 марта, в донской столице днем будет 7 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь. В ночные часы также выпадут осадки, температура снизится до +3 градусов. Ветер северный, 3 м/с.



29 марта, в четверг, в дневное время воздух прогреется до +9 градусов. Будет облачно, с прояснениями, но дождей не ожидается. Ночью похолодает до нуля, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду



Самым теплым будним днем станет пятница, 30 марта. Температура составит +10 градусов, однако пройдет дождь. В ночное время столбики термометров опустятся до 3 градусов тепла, осадков не прогнозируется. Ветер западный, 5 метров в секунду.