Полуголый вор с украденным оборудованием пытался спуститься с крыши через балкон жильцов



В Ростове полуголый вор с украденным оборудованием пытался забраться в квартиру ростовчан с крыши.



Инцидент произошел в одном из домов на переулке Беломорском поселка Мирный Первомайского района города. Жильцы пятого этажа заметили, что через открытое окно к ним в квартиру пытается забраться полураздетый мужчина. Ростовчанка поспешила закрыть окно и позвала на помощь супруга. Мужчина спугнул незваного гостя. Тогда «форточник» перебрался на дерево, растущее под балконом. Хозяин квартиры, схватив ветку, стал раскачивать дерево. Жулик поспешил спуститься на землю. В уползавшего по стволу вора ростовчанин запустил банкой.



К этому времени за действиями мужчины уже наблюдали соседи. Очевидцы вызвали на место полицейских. По словам свидетелей, воришка пытался скрыться от стражей порядка.



К этому времени за действиями мужчины уже наблюдали соседи. Очевидцы вызвали на место полицейских. По словам свидетелей, когда прибыли стражи порядка, воришка начал убегать.



Как рассказали в ГУ МВД Ростовской области, задержанный мужчина украл с крыши жилого дома интернет-оборудование и попытался скрыться с похищенным. Однако далеко уйти ему не удалось.

- Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который похитил с крыши 5-этажного жилого дома интернет-оборудование, - сообщили в донском главке. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В полиции также добавили, что ранее ростовчанин уже был судим за аналогичное преступление.