  • USD 59.35
  • EUR 63.18
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Полуголый вор с украденным оборудованием пытался спуститься с крыши через балкон жильцов

Полуголый вор с украденным оборудованием пытался спуститься с крыши через балкон жильцов
В Ростове полуголый вор с украденным оборудованием пытался забраться в квартиру ростовчан с крыши.

Инцидент произошел в одном из домов на переулке Беломорском поселка Мирный Первомайского района города. Жильцы пятого этажа заметили, что через открытое окно к ним в квартиру пытается забраться полураздетый мужчина. Ростовчанка поспешила закрыть окно и позвала на помощь супруга. Мужчина спугнул незваного гостя. Тогда «форточник» перебрался на дерево, растущее под балконом. Хозяин квартиры, схватив ветку, стал раскачивать дерево. Жулик поспешил спуститься на землю. В уползавшего по стволу вора ростовчанин запустил банкой.

К этому времени за действиями мужчины уже наблюдали соседи. Очевидцы вызвали на место полицейских. По словам свидетелей, воришка пытался скрыться от стражей порядка.

К этому времени за действиями мужчины уже наблюдали соседи. Очевидцы вызвали на место полицейских. По словам свидетелей, когда прибыли стражи порядка, воришка начал убегать.

Как рассказали в ГУ МВД Ростовской области, задержанный мужчина украл с крыши жилого дома интернет-оборудование и попытался скрыться с похищенным. Однако далеко уйти ему не удалось.
- Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который похитил с крыши 5-этажного жилого дома интернет-оборудование, - сообщили в донском главке. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В полиции также добавили, что ранее ростовчанин уже был судим за аналогичное преступление.

Еще по теме:

оставить комментарий

Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!