Подача горячей воды в Ростове откладывается из-за многочисленных аварий



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Жителям Ростова придётся ещё какое-то время обходиться без горячей воды. Возобновление подачи горячего водоснабжения снова откладывается.



Как сообщили в «Ростовских тепловых сетях», в настоящее время в городе ведутся работы по устранению дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний.

- Аварийные бригады работают круглосуточно, - сообщили в ООО «РТС». - По оптимистическому прогнозу, уже в ближайшие 2-3 дня ремонтные работы завершатся.



Однако в компании отметили, что в процессе подключения могут быть выявлены новые аварийные места, тогда сроки возобновления подачи горячей воды снова сдвинутся.

- На данный момент, планируется, что подача горячей воды возобновится во всём городе к выходным, - добавили в «Ростовских тепловых сетях».



В РТС также сообщили, что в часть Западного района подача воды уже возобновлена, но так как сейчас идет заполнение системы, вода подаётся с низким давлением и невысокой температуры. Многие управляющие компании отказываются подавать воду в квартиры ростовчан при таких условиях, поскольку платить жильцам придется как за полноценную горячую воду.



Напомним, что в соответствии с графиком подготовки теплофикационного оборудования ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» к отопительному сезону 2018–2019 года, с 15 по 23 июля 2018 года проводили гидравлическую опрессовку тепловых сетей. В этот период подача горячей воды была прекращена в Западном и центральном районах города. В процессе гидравлических испытаний были выявлены многочисленные дефекты, которые сейчас и устраняют ремонтные бригады, как самих компаний, так и подрядных организаций. По этой причине, сроки возобновления подачи горячей воды сдвинулись до 30 июля. Однако ростовчанам придётся ещё немного потерпеть.