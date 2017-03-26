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Почти 40 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды

Почти 40 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды

Почти 40 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает министерство энергетики России.
- 28 марта с 13-00 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 20 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ,- сообщает минэнергии РФ

По данным пресс-центра МРСК Юг, основными причинами отключения стали обрывы, схлесты проводов и разрушение опор ЛЭП. От ураганного ветра пострадала практически вся территория Ростовской области, наименьшие последствия – в северных и северо-восточных районах. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Над ремонтом ЛЭП работают 54 бригады, 190 человек и 56 единицы спецтехники. Несколько больниц, детских садов и школ переведены на резервные источники энергии.

Для потребителей работает «горячая линия». Её номер: 8-800-100-70-60.

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