Почему «лицо Ростова» исчезает с сувениров к ЧМ

Авторы ростовских памятников требуют проценты с проданной «сувенирки».



Скульптурные композиции «Тачанка», «Ростовчанка», «Коробейник» и другие давно стали символами Ростова. Их изображают на открытках, путеводителях, сувенирах как олицетворение Донского края и его столицы. С недавних пор эти достопримечательности стали еще и предметом судебного спора.



Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение первой инстанции по 10 искам скульпторов к владелице сети сувенирных магазинов «Терракот» Ольге Черевко. Теперь предприниматель должна выплатить компенсацию за нарушение якобы исключительного права на произведения.



Иски поданы от скульпторов Анатолия Скнарина, Сергея Олешня и Дмитрия Лындина. Они считают, что предприниматели, торгующие сувенирами с изображениями ростовских памятников, нарушают их исключительные авторские права.



Речь идет о памятниках «Тачанка», «Ростовчанка», «Основателям крепости Дмитрия Ростовского», бюсте Матвея Платова в станице Старочеркасской, скульптуре «Коробейник» и скульптурной композиции «Григорий и Аксинья в лодке». По мнению скульпторов, все торговцы сувенирами, на которых изображены их произведения, должны отчислять процент за каждый проданный предмет.



Памятник «Тачанка-ростовчанка» был открыт в 1977 году, скульптуру «Ростовчанка» установили на городской набережной в 1984-м, бюст Платова появился в станице Старочеркасской в 2001-м, скульптура «Коробейник» украшает город с 2006 года. За это время были проданы миллионы сувениров с их изображениями. Однако до сих пор авторы скульптур не предъявляли претензий предпринимателям. В этой связи напрашивается мысль, что художники решили нажиться за счет предпринимателей в преддверии ЧМ, когда производство сувениров увеличивается в разы.



Между тем, работая над памятниками, художники выполняли заказ, будучи наемными работниками, и впоследствии получили немалые по тем временам деньги. По факту муниципалитет купил эти скульптуры. И именно городские власти являются собственником этих форм.

- Во всех случаях для изготовления и установки памятников создавались экспертные советы. Они разрабатывали план реализации проекта, эстетические характеристики и технические условия, - рассказывает адвокат Ольги Черевко Сергей Сыроваткин.





Вместо того чтобы заниматься развитием бизнеса, Ольга Черевко вынуждена вчитываться в судебные документы.



По мнению адвоката, в суде не было доказано, что спорные объекты были созданы инициаторами исков.

- Суду не были предоставлены макеты, модели, рабочие чертежи, проекты, необходимые для производства скульптурных композиций. Не представлено ни договора заказа, ни трудовых договоров, ни документов о предоставлении соответствующего земельного участка под композиции, - добавил юрист.



Скульпторы, в принципе, не предоставили никаких документов, подтверждающих их претензии. Таким образом они пытаются легализовать якобы свое исключительно право.



Несмотря на это, суд принял сторону художников, признав нарушение их исключительных прав.

Казалось бы, городской администрации следовало вмешаться и заявить о своих правах. Но мэрия Ростова самоустранилась от этого дела, бросив предпринимателей на произвол судьбы. Представитель мэрии в суде заявил, что интересы администрации Ростова в данном споре не затронуты. Странная позиция, особенно если иметь в виду, что все эти памятники с момента их установки и по настоящее время целиком и полностью содержатся за счет городского бюджета Ростова. Более того, предприниматели, торгующие «сувениркой», платят налоги, в том числе и в городской бюджет. В основном это небольшие ИП, которые арендуют торговые площади у города или муниципальных учреждений, создают рабочие места. А теперь выходит, что их пытаются заставить платить во второй раз. Все это происходит на фоне повсеместного декларирования поддержки малого бизнеса, создания комфортных условий для предпринимательства и развития туризма.



По мнению адвокатов, мэрия могла бы доказать, что все указанные памятники являются собственностью города, что муниципалитет купил архитектурные формы со всеми вытекающими правами. Так, к примеру, поступила администрация города Омска, когда там возник аналогичный судебный спор. Позиция администрации Ростова выглядит ущербной, проигрышной и даже трусливой.



Складывается просто абсурдная ситуация. Это равносильно тому, как если бы компании «Мерседес» или БМВ после продажи своих автомобилей требовали с их владельцев арендную плату.



Когда речь зашла об интересах самой администрации, чиновники не преминули обратиться к тем же самым бизнесменам. В преддверии чемпионата мира предпринимателей, торгующих сувенирами, приглашали в администрацию для беседы. Их просили «повысить узнаваемость города», популяризировать городские достопримечательности. Однако, ввиду сложившейся ситуации, эта узнаваемость может очень дорого обойтись предпринимателям.



Пока Ольга Черевко пытается в суде отстаивать свои права, другие торговцы сувенирами спешат убрать с прилавков спорную продукцию. Компания «Сувениры Ростова-на-Дону» - одна из самых крупных фирм по производству сувенирной продукции в донской столице. По словам ее руководителя Галины Демчук, пока к ней как производителю претензий со стороны авторов не было.

- Они сейчас пытаются создать прецедент, - говорит Галина Викторовна. - Если суд последней инстанции встанет на сторону художников, мы будем вынуждены отказаться от всех изделий с фотографиями скульптурных композиций Ростова. Вместо «Тачанки», «Коробейника» и других ростовских памятников будем выпускать продукцию с донскими просторами, пейзажами, казачьей тематикой. К чемпионату мира Ростов рискует остаться без эксклюзивной «сувенирки». Мы откажемся от нашей изюминки. Но, скажите, как донские степи на фотографии отличить, например, от калмыцких? И каков будет спрос на подобные сувениры? Человек, впервые побывавший в городе, хочет оставить себе на память что-то олицетворяющее его, то, с чем он ассоциируется.







У Эльвиры Лыженковой торговая точка в Старочеркасске. Как и для многих местных жителей, для нее изготовление и продажа «сувенирки» - единственный источник дохода.

- Ко мне подошел мужчина и спросил: «Знаете ли вы, что нарушаете закон, продавая магниты с изображением памятников?». Он представился одним из авторов скульптурных композиций. Я слышала, что идет такой спор, но до сих пор меня лично это не касалось. Товар мне пришлось убрать, - рассказала Эльвира.



Оборот ее точки небольшой, поэтому даже штраф в размере 5 тысяч рублей будет значительной суммой. Сейчас около трех тысяч магнитов, за изготовление которых уже заплачены деньги, лежат в коробке. Женщина не рискует выкладывать их на прилавок. От греха подальше.



Авторы претендуют примерно на 10-15% от стоимости продукции с изображением их скульптур. Это едва ли не половина того, что сегодня зарабатывают предприниматели. Художники ведут себя как стяжатели, решившие накануне ЧМ сорвать большой куш. Скорее всего, не у дел окажутся все. Предприниматели просто откажутся от продажи «тачанок-ростовчанок».



Как стало известно Rostov.ru, два ростовских издательства - «Ростов-книга» и «Магистр» - уже выплатили авторам компенсацию в размере 70 тысяч рублей каждое за использование иллюстраций с изображением спорных памятников. Всего скульпторы подали порядка 50 судебных исков к 40 предпринимателям.