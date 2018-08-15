По новому закону регион сможет помочь Ростову сохранить исторический облик





В Ростове накануне рассмотрения законопроекта «О статусе административного центра Ростовской области» прошли общественные обсуждения нового закона.



Как пояснил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко, в законе будут прописаны дополнительные права и обязанности администрации Ростова, а также дополнительные обязанности региональных властей перед ростовчанами.

- Речь идет о том, что регион получит законодательно установленную возможность софинансировать реализацию конкретных программ, направленных, например, на развитие дорожной, транспортной инфраструктур, на сохранение исторического облика города, - добавил спикер.



Так, сегодня, если исторический памятник регионального значения находится в собственности ростовского муниципалитета, расходы на его содержание полностью ложатся на городскую казну. Новый закон даёт возможность выделять средства на эти цели из областного бюджета.



Законопроект, помимо прочего, отражает статус Ростова как центра ростовской агломерации. Поэтому, по мнению заместителя председателя донского парламента Ирины Рукавишниковой, его необходимо рассматривать в привязке с еще одним – об агломерациях в Ростовской области, который также принят в первом чтении.



Предусмотрено, что создание агломерации будет осуществляться путем заключения городом соглашений с близлежащими муниципальными образованиями в рамках межмуниципального сотрудничества.