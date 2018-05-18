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Переходной мост на ж/д вокзале в Ростове перекроют на два месяца

Переходной мост на ж/д вокзале в Ростове перекроют на два месяца
Пешеходный переходной мост над ж/д путями в донской столице перекроют на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

С 25 мая по 26 июля на 1 346-м километре в границах станции Ростов-Главный будет перекрыто движение. Это связано с проведением мероприятий, посвященных ЧМ-2018.

На станции Ростов-Главный работает пешеходный переходной мост через пути, ведущий ко Дворцу культуры железнодорожников. Также через ж/д пути открыт переход на проспект Стачки.

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