Официальное открытие нового стадиона прошло в Ростове-на-Дону



Торжественное открытие «Ростов Арены» состоялось 13 мая в 14.00 на улице Левобережной в Ростове.



За несколько часов до открытия болельщики стали собираться возле стадиона. Дождь и плохая погода не стали помехой для радостного события - открытия «Ростов Арены» и матча ФК «Ростов» с екатеринбургским «Уралом». В этот раз на стадионе собрались около 40 тысяч человек, это почти максимальное количество болельщиков, которое вмещает в себе «Ростов Арена».



Перед стадионом была организована сцена, на которой выступили творческие коллективы. Когда торжественные мероприятия подошли к концу, болельщики исполнили неофициальный гимн песню «Ростов-город, Ростов-Дон».



Игра «желто-синих» с «Уралом» началась ровно в 14.00. Во время выхода футболистов болельщики подняли вверх желто-синие плакаты, окрасив стадион в цвета ФК «Ростов» .

