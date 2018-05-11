Авторизация

Регистрация


  • USD 61.74
  • EUR 73.51
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Официальное открытие нового стадиона прошло в Ростове-на-Дону

Официальное открытие нового стадиона прошло в Ростове-на-Дону
Торжественное открытие «Ростов Арены» состоялось 13 мая в 14.00 на улице Левобережной в Ростове.

За несколько часов до открытия болельщики стали собираться возле стадиона. Дождь и плохая погода не стали помехой для радостного события - открытия «Ростов Арены» и матча ФК «Ростов» с екатеринбургским «Уралом». В этот раз на стадионе собрались около 40 тысяч человек, это почти максимальное количество болельщиков, которое вмещает в себе «Ростов Арена».

Перед стадионом была организована сцена, на которой выступили творческие коллективы. Когда торжественные мероприятия подошли к концу, болельщики исполнили неофициальный гимн песню «Ростов-город, Ростов-Дон».

Игра «желто-синих» с «Уралом» началась ровно в 14.00. Во время выхода футболистов болельщики подняли вверх желто-синие плакаты, окрасив стадион в цвета ФК «Ростов» .
Официальное открытие нового стадиона прошло в Ростове-на-ДонуОфициальное открытие нового стадиона прошло в Ростове-на-ДонуОфициальное открытие нового стадиона прошло в Ростове-на-Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.