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Нуждающегося в медпомощи пенсионера разыскивают на Дону

Нуждающегося в медпомощи пенсионера разыскивают на Дону
В Ростовской области ищут пропавшего без вести пенсионера. Владимира Кручинкина разыскивают с 18 декабря.

В тот день около 6 часов он ушёл из своего дома в селе Лакедемоновка. С тех пор он не вернулся, и родные пытаются найти его.

Они отмечают, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, поэтому очень важно найти его как можно скорее. Семья просит всех неравнодушных присоединиться к поискам.

Рост Владимира - примерно 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, голубе глаза, седые волосы и борода. В день пропажи на нём были голубая куртка, чёрная шапка и сапоги цвета хаки.

Всех, кто видел Владимира Кручинкина или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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