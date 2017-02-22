Новым замглавы администрации по вопросам ЖКХ стал Александр Скрябин





22 февраля в Ростове-на-Дону назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХ и подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Им стал Александр Скрябин. На этом посту он стал приемником Владимира Арцыбашева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию 14 февраля.



Александ Скрябин родился 7 июля 1975 года в Ростове-на-Дону. Трудовую деятельность он начал в 1993 году, работал слесарем-ремонтником центрального водопровода «Водоканала».





С 1995 по 1997 годы он был инженером участка Новошахтинского производственно-технического управления АО «Ростовуголь».



В1997 году Скрябин вновь вернулся в «Водоканал». Там он проработал до 2014 сначала работал мастером, затем заместителем руководителя, директором производственного предприятия «Водоочистка», заместителем генерального директора, исполнительным директором, генеральным директором.



С сентября 2013 года по февраль 2017 года новый Александр Скрябин являлся депутатом регионального Законодательного собрания Ростовской области V созыва.



До своего назначения последней его должностью был пост заместителя генерального директора Акционерного общества «Водоканал Ростова-на-Дону».