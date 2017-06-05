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Назначен новый директор Департамента транспорта Ростова

Назначен новый директор Департамента транспорта Ростова

В администрации Ростова произошли кадровые изменения. На должность директора Департамента транспорта назначен Сергей Саенко.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предыдущий руководитель Геннадий Клейменов покинул свой пост по состоянию здоровья.

43-летний Сергей Саенко - коренной ростовчанин. В 1996 году он окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. М. И. Неделина с присвоением квалификации «Инженер». С 1991-го по 2011 год находился на военной службе.

С 2012-го по 2017 год занимал должность заместителя начальника Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

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