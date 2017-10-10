Наркотики в стиральном порошке и бритвенных станках пытались передать в ростовскую колонию и СИЗО



Несколько попыток передачи запрещённых предметов в режимные учреждения произошло 11 октября в Ростове и области.



В исправительную колонию № 14 Новочеркасска уроженец Волгоградской области пытался перебросить три свёртка, обмотанных скотчем. При досмотре сотрудники ИК обнаружили в них девять телефонов и бутылку со спиртосодержащей жидкостью.



Ростовчанка собиралась передать наркотики в исправительную колонию № 2, расположенную в донской столице. При досмотре её посылки с участием служебной собаки в стиральном порошке нашли вещество, предположительно, наркотического содержания.







Ещё одну попытку передачи запрещенных предметов предотвратили в следственном изоляторе № 1 Ростова. На наличие наркотиков в передаче указала собака. В одноразовых бритвенных станках было спрятано порошкообразное вещество, предположительно, наркотического содержания.



В этот же день на территорию ИК № 9 Шахт неизвестный забросил 13 телефонов. Злоумышленнику удалось скрыться.



По всем фактам сейчас проводятся проверки. Девушки и мужчина, пытавшиеся передать наркотики, задержаны полицейскими.