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Наркотики в стиральном порошке и бритвенных станках пытались передать в ростовскую колонию и СИЗО

Наркотики в стиральном порошке и бритвенных станках пытались передать в ростовскую колонию и СИЗО
Несколько попыток передачи запрещённых предметов в режимные учреждения произошло 11 октября в Ростове и области.

В исправительную колонию № 14 Новочеркасска уроженец Волгоградской области пытался перебросить три свёртка, обмотанных скотчем. При досмотре сотрудники ИК обнаружили в них девять телефонов и бутылку со спиртосодержащей жидкостью.

Ростовчанка собиралась передать наркотики в исправительную колонию № 2, расположенную в донской столице. При досмотре её посылки с участием служебной собаки в стиральном порошке нашли вещество, предположительно, наркотического содержания.

Наркотики в стиральном порошке и бритвенных станках пытались передать в ростовскую колонию и СИЗО

Ещё одну попытку передачи запрещенных предметов предотвратили в следственном изоляторе № 1 Ростова. На наличие наркотиков в передаче указала собака. В одноразовых бритвенных станках было спрятано порошкообразное вещество, предположительно, наркотического содержания.

В этот же день на территорию ИК № 9 Шахт неизвестный забросил 13 телефонов. Злоумышленнику удалось скрыться.

По всем фактам сейчас проводятся проверки. Девушки и мужчина, пытавшиеся передать наркотики, задержаны полицейскими.

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